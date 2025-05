À la une

Vous vous demandez sûrement — ou pas — ce que les auteurs et autrices de la scène littéraire francophone font de leurs samedis soirs. Écrivent-ils jusqu’à pas d’heure à la lueur d’une faible ampoule ? Relisent-ils une énième fois la Recherche de Proust ? Vont-ils se saouler de Daïquiris et de Dry Martinis dans quelque palace de la capitale jusqu’à que la bouteille de rhum soit vide et qu’ils vomissent des olives à l’odeur de citron ? Tant de questions...