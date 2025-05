Newsletters

Le Furet du Nord de Beauvais ferme ses portes : un symbole en disparition

C’est une nouvelle qui bouleverse le paysage culturel local : la librairie Furet du Nord de Beauvais, institution bien connue des lecteurs et habitants, a fermé définitivement ses portes.

Cette fermeture illustre une tendance inquiétante pour les commerces indépendants du livre, confrontés à la montée du numérique, aux géants de la distribution en ligne et à des mutations profondes des habitudes de consommation culturelle. Le Furet du Nord, véritable repère de la vie littéraire et sociale dans la région, laisse un vide difficile à combler.

La littérature, un travail d’équipe invisible

À l’opposé de cette fragilité des lieux physiques, la littérature elle-même est un travail collectif, comme le révèle l’expérience de Zoé, jeune éditrice qui a découvert combien écrire et publier sont des aventures partagées, entre auteurs, éditeurs, traducteurs et lecteurs.

Cette coopération multiple fait de chaque livre un projet vivant, tissé de nombreux talents. Ce regard apporte une lumière nouvelle sur la création littéraire, souvent perçue comme un acte solitaire.

Regards engagés sur notre monde

Dans un autre registre, l’auteur engagé qui alerte sur les grands désastres contemporains trouve aussi sa place dans notre actualité. La Mer d’Aral, souvent qualifiée de plus grand désastre écologique, est remise en lumière à travers le récit poignant d’un écrivain soucieux de faire entendre cette catastrophe oubliée, miroir des défis environnementaux globaux.

Légendes de la bande dessinée et hommage aux grands maîtres

Les amateurs de BD ne sont pas en reste avec le retour des légendes de Métal Hurlant à Amiens. De Schuiten à Moebius, ces icônes du 9e art se retrouvent pour une exposition qui célèbre l’âge d’or d’une revue culte, entre science-fiction, fantastique et imaginaire foisonnant. Un rendez-vous incontournable pour tous les passionnés, rappelant la puissance créative de la bande dessinée.

Penser la vie avec Jankélévitch

Côté télévision, un documentaire inédit explore la pensée de Vladimir Jankélévitch, philosophe de la vie et de la morale. Ce portrait offre une plongée intime dans une réflexion profonde sur le sens de l’existence, invitant à méditer sur ce qui fait de nous des êtres humains, entre beauté, fragilité et urgence.

Marathon de lecture et rencontres littéraires

Enfin, la vie littéraire continue de battre son plein avec des événements uniques. La Horde du Contrevent fera l’objet d’un marathon de lecture, célébrant cette œuvre culte dans une ambiance conviviale et passionnée. Par ailleurs, les salons et festivals accueillent des voix fortes comme celui de Turin : Yasmina Reza, Melissa Da Costa et Pierre Adrian, y partagent leurs mots pour mieux vivre, créer et penser le monde.

Dans ce contexte mouvant, où se croisent nostalgie et renouveau, fragilité et engagement, la littérature et ses lieux demeurent plus que jamais indispensables pour nourrir notre imaginaire et notre regard sur le monde.