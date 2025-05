Newsletters

Dans un billet tranchant, l’auteur Sébastien Bailly livre un témoignage lucide sur sa vie de romancier. Entre piges, interventions scolaires, ateliers et publications en ligne, il dessine le portrait d’un métier aux contours mouvants. Loin du cliché de l’écrivain retiré du monde, il revendique une posture hybride, à la fois auteur, formateur, journaliste, lecteur public. Une manière de rappeler que l’écriture, aujourd’hui, se conjugue souvent à plusieurs voix.

Coup de tonnerre dans le paysage culturel parisien : la Gaîté Lyrique pourrait se retrouver sans financement d’ici fin juin. La mairie de Paris, qui soutenait jusqu’ici ce lieu pluridisciplinaire, a décidé de ne pas renouveler la subvention annuelle. L’équipe en place alerte sur le risque d’un "passage en force" et d’un démantèlement de la structure actuelle, saluée pour son engagement auprès des jeunes et des artistes émergents. Une tribune collective appelle à repenser l’avenir du lieu sans sacrifier l’esprit qui l’anime.

Trois responsables de la maison de publication Popcorn Books ont été arrêtés à Moscou, accusés de diffuser de la "propagande LGBT+". Connue pour son travail en faveur des droits des minorités, l’équipe risquerait jusqu’à deux ans de prison. Cette répression, menée dans un climat de durcissement idéologique, s’inscrit dans une offensive plus large contre la liberté d’expression et l’édition engagée. Une nouvelle alerte, grave et inquiétante, sur les atteintes au pluralisme dans le monde du livre.

Deux romans portés par l’édition indépendante viennent de décrocher le Prix des libraires 2025. Dans la catégorie adulte, Mon cœur a un terrier de Claire Baglin (éditions de Minuit) a convaincu les libraires par son écriture précise et son regard tendre sur les existences à la marge. Du côté jeunesse, c’est D’or et d’oreillers de Flore Vesco (L’École des loisirs) qui a été salué, roman d’émancipation librement inspiré de La princesse au petit pois. Les jurés, tous libraires, mettent une nouvelle fois en avant la diversité éditoriale et la force des récits portés hors des grands groupes.