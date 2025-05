Newsletters

À la suite de la publication de La Meute – Enquête sur la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon par Olivier Pérou et Charlotte Belaïch, le leader de La France insoumise a répondu lors d'un meeting à Aubenas. Il a rejeté les accusations de comportements autoritaires et de dérives internes au mouvement, qualifiant les auteurs de « misérables » et déclarant : « Qu’on me foute la paix ! ».

Depuis son retour à la présidence, Donald Trump a entrepris des mesures visant à réduire le soutien fédéral aux institutions culturelles, notamment en limogeant des responsables de la Bibliothèque du Congrès et du Bureau du Copyright, et en supprimant l'Institute of Museum and Library Services. Cependant, ces actions ont été contestées par la justice américaine, qui a suspendu plusieurs de ses décisions, les jugeant contraires à la loi ou à la Constitution.

Des découvertes archéologiques dans le sud-est de l'Iran, notamment sur le site de Konar Sandal, suggèrent que l'écriture pourrait ne pas être née exclusivement en Mésopotamie. Les fouilles ont mis au jour des objets et des structures complexes attribués à la civilisation de Jiroft, datant du IVe au Ier millénaire avant notre ère. Ces éléments laissent penser que cette culture aurait développé des formes d'écriture et d'urbanisme indépendamment de la Mésopotamie.

La cérémonie des British Book Awards, également connue sous le nom de « Nibbies », s'est tenue le 12 mai à Londres, rassemblant plus de 1000 professionnels du livre. Cette édition a mis à l'honneur des œuvres et des personnalités engagées. Le prix du Livre de l’année a été attribué à Patriot, le témoignage posthume d'Alexeï Navalny. Rédigé en prison, cet ouvrage mêle souvenirs personnels et plaidoyer politique, offrant un regard poignant sur la résistance face à l'oppression.