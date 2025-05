Newsletters

Le salon du livre d’Aulnay-sous-Bois s’est retrouvé au cœur d’une controverse, après la présence remarquée d’auteurs identifiés comme proches de l’extrême droite. Le stand concerné, installé par un collectif militant, proposait des ouvrages aux thèses révisionnistes ou néo-conservatrices, parmi lesquels certains titres signés par des figures issues de la sphère identitaire. Un fusil factice exposé sur une table a ravivé l’indignation, renforcée par le flou entourant l’organisation du salon et l’absence de filtrage éditorial. À l’heure où les salons se multiplient, cette affaire relance la question du rôle des collectivités locales dans la programmation des événements culturels et de la vigilance à maintenir autour de l’espace public littéraire.

Du côté des prix, le jury du Renaudot dévoile ses coups de cœur du printemps, une manière d’orienter les regards avant la rentrée de septembre. Cinq titres en littérature et cinq en essai ont retenu l’attention : des récits singuliers, souvent intimes, où l’Histoire et les trajectoires personnelles s’entrelacent. On retrouve notamment La prophétie des truites de Ludovic Escande chez Grasset, Une vie de Pierre Ménard de Camille de Toledo (Verdier) ou encore Chien 51 de Laurent Gaudé (Actes Sud), dans une liste qui mêle écrivains confirmés et voix émergentes. En essai, l’enquête de Victor Castanet sur l’Éducation nationale (L’école des élites) croise le témoignage de Stéphane Velut (L’hôpital à cœur ouvert), dans une sélection marquée par les grandes préoccupations sociales du moment.

Annoncée pour la rentrée, la parution de Kolkhoze chez P.O.L s’annonce comme un événement. Dans ce nouveau roman, Emmanuel Carrère revient sur l’histoire de sa mère, Hélène Carrère d’Encausse, figure de la vie intellectuelle et politique française, décédée en 2023. Il y explore l’héritage familial, les secrets, la mémoire, mais aussi le destin d’une femme liée aux grands bouleversements russes et soviétiques du XXe siècle. Avec la sensibilité qui caractérise son style, l’auteur dessine un portrait intime et nuancé, en miroir des convulsions de l’Histoire. Un livre attendu, annoncé comme ample, personnel, bouleversant.

Enfin, en Seine-Maritime, le festival Terres de Paroles ouvre sa nouvelle édition sur le thème « Quelque chose de l’enfance ». Rémi David, à la tête de la programmation, signe un parcours mêlant littérature, musique, performances et rencontres inédites. Parmi les invités : Marie Nimier, Claude Ponti, Thomas B. Reverdy, Albin de la Simone ou encore La Grande Sophie. Cette saison printanière, désormais installée au mois de mai, creuse le sillon de l’intime, explore les souvenirs fondateurs et invente des passerelles sensibles entre les disciplines. Un rendez-vous à suivre de près, du 17 au 24 mai, entre Rouen, Jumièges et plusieurs villes du territoire.