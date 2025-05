Newsletters

Le logiciel de gestion de collections BDGest et la librairie en ligne BDfugue ont uni leurs forces pour offrir une expérience d'achat simplifiée. Les utilisateurs peuvent désormais constituer leur panier directement sur BDGest, avant de finaliser leurs achats sur BDfugue. Ce partenariat vise à soutenir une librairie indépendante francophone, tout en offrant une alternative aux géants du commerce en ligne.

Créée en 2010, StoryLab, l'une des premières structures françaises à miser sur le numérique pour la diffusion et l'expérimentation éditoriale, a été placée en liquidation judiciaire le 11 avril 2025 par le tribunal de commerce de Paris. Malgré des initiatives innovantes, comme la plateforme Iggybook destinée aux auteurs indépendants, l'entreprise n'a pas survécu à des difficultés financières, notamment liées à un prêt contracté auprès de la Banque Publique d'Investissement.

Le 23 avril dernier, une altercation à la médiathèque José Cabanis de Toulouse a dégénéré en agression physique contre un agent de sécurité. Cet incident met en lumière les conséquences des politiques d'austérité, avec un manque de moyens et de personnel dans les établissements culturels. La municipalité a réagi en condamnant les actes et en annonçant l'installation de caméras de vidéoprotection.

Par ailleurs, la librairie Les Vagues, spécialisée dans la culture queer et située à Nantes, a été vandalisée dans la nuit du 8 au 9 mai. Les propriétaires, Amandine Heulard et Maxime Blanc, ont découvert leur vitrine brisée. Bien que l'acte n'ait pas été revendiqué, ils y voient une attaque LGBTphobe. Malgré cet incident, la librairie reste ouverte et une plainte a été déposée.