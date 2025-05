Newsletters

Décarboner le livre : un impératif pour l’édition

Le 19 juin, une journée professionnelle s’ouvrira à l’Académie du Climat à Paris pour repenser les chaînes de production, de diffusion et de recyclage du livre à l’aune de la transition écologique. Acteurs de l’édition et de la librairie s’y réuniront pour faire émerger des solutions concrètes. Une mobilisation rare et nécessaire.

Mjöllnir : le marteau de Thor s’abat en librairie

Le destin d’un nain, un marteau légendaire, une quête mythologique... Mjöllnir signe une aventure épique à la croisée des légendes nordiques et de la fantasy moderne. Une chronique passionnée à lire sans tarder.

Une librairie jeunesse d’exception en Italie

Dans les collines de l’Émilie-Romagne, près de Bologne, la meilleure librairie jeunesse italienne a été récompensée. Un lieu où l’enfance rime avec excellence, passion et créativité. Focus sur cette perle rare.

La diversité en question dans les bibliothèques numériques

Quels récits trouve-t-on — ou pas — dans nos bibliothèques numériques ? Un rapport interroge l’accessibilité des œuvres et la représentation des minorités dans le patrimoine numérique.

Amazon fait plier Apple : la lecture numérique en jeu

Dans un mouvement subtil, mais stratégique, Kindle réussit à contourner les restrictions d’Apple sur iOS. Une manœuvre qui redessine les règles du jeu dans l’écosystème des applications de lecture. Décryptage.

Margaret Atwood primée pour sa poésie

L’autrice de La Servante écarlate est célébrée pour une œuvre poétique moins connue, mais tout aussi marquante. Un prix vient saluer la puissance de ses mots au-delà de la fiction.