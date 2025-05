Newsletters

L'écrivain franco-algérien Kamel Daoud, lauréat du prix Goncourt 2024 pour Houris, fait face à une pression judiciaire croissante. Deux mandats d'arrêt internationaux ont été émis par la justice algérienne, tandis qu'en France, il est poursuivi pour atteinte à la vie privée et diffamation. Son avocate dénonce des motivations politiques visant à réduire au silence un auteur évoquant les massacres de la décennie noire en Algérie.

Par ailleurs, l'Assemblée nationale française a adopté une résolution européenne appelant à la libération immédiate de Boualem Sansal, également écrivain franco-algérien, détenu en Algérie depuis novembre 2024. Cette initiative s'inscrit dans un contexte de tensions diplomatiques entre les deux pays.

Une proposition de loi constitutionnelle a été déposée au Sénat pour inscrire la "liberté académique" dans la Constitution française. Cette initiative vise à garantir l'indépendance des fonctions d'enseignement et de recherche face aux pressions politiques ou idéologiques. Le texte, soutenu par des sénateurs de divers horizons politiques, entend affirmer le caractère intangible de cette liberté fondamentale.

Le Sénat s'interroge sur la compatibilité entre l'intelligence artificielle (IA) et le droit d'auteur. Lors d'une audition, des experts ont souligné les défis posés par l'IA générative en matière de rémunération des créateurs et de respect des droits d'auteur. La nécessité de concilier développement technologique et protection des œuvres culturelles a été mise en avant, dans un contexte où la France cherche à défendre son exception culturelle tout en restant compétitive.