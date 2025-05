Newsletters

« J’ai grandi là où une rivière se jette dans l’océan, au croisement de deux univers. Celui que je connais, la mer. Et celui qui m’est souvent apparu empli de mystères, l’intérieur, le territoire du caribou. » Années 1960, au cœur de Nunavik. La jeune Saullu fait la rencontre de Ulaajuk, Inuk solitaire venu du Nord. Immédiatement séduite par sa manière de voir le monde et la tendresse qui habite son regard, elle accepte de le suivre.

Qimmik, de Michel Jean (Seuil)

Retour sur l'une des affaires les plus mystérieuses des années 60. Une enquête passionnante, un véritable thriller et un devoir de mémoire indispensable.

La disparition de Medhi Ben Barka, de David Servenay et Jacques Raynal (Futuropolis Gallisol Editions)

Quelques mois après la parution de Comme une mule, corollaire de 450 pages à une blague qui ne passe pas, François Bégaudeau psychologise. Son péché - véniel ou mortel, c’est affaire de point de vue - l’aurait donc conduit dans les bras d’une bourgeoisie qui, fidèle à sa tactique, s’empresse de brandir les cas particuliers pour mieux dissimuler les structures où elle évolue, à son aise, comme poisson dans l’eau ?

Psychologies, de François Bégaudeau (Amsterdam/Multitudes)

Vicki Jarrett est une autrice écossaise de romans et de nouvelles. Elle s’est fait connaître avec Nothing is Heavy (2012), nommé pour le prix littéraire écossais Saltire Scottish First Book of the Year, puis avec Toujours le nord (trad. Olivier Bérenval - 2019), une œuvre marquante sur la crise climatique. Elle vit aujourd’hui à Édimbourg, où elle enseigne l’anglais langue étrangère et l’écriture créative.

Toujours le Nord, de Vicki Jarrett (trad. Olivier Bérenval, Mnémos éditions)