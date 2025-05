Newsletters

L'Académie Goncourt a dévoilé les lauréats de ses prix de printemps. Simon Chevrier a été récompensé du Goncourt du premier roman pour Photo sur demande (Stock), une autofiction poignante sur un étudiant devenu escort, entamant une quête identitaire après la découverte d'une mystérieuse photographie. Titulaire d'une licence d'anglais et diplômé du Master de Création littéraire du Havre, l'auteur signe ici une œuvre marquante.

À la veille de la parution de La Meute – Enquête sur la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon (Flammarion), coécrit par les journalistes Olivier Pérou et Charlotte Belaïch, des extraits publiés dans Le Monde ont suscité de vives réactions. L'ouvrage dépeint un climat interne marqué par des pratiques autoritaires et des humiliations, notamment envers des figures du mouvement. Face à ces accusations, La France insoumise a dénoncé des attaques infondées et réaffirmé sa cohésion.

À Vitry-sur-Seine, un accord a été conclu entre la CGT, Gibert Joseph et ID Logistics concernant le transfert de l'entrepôt logistique de Gibert Joseph à Plessis-Pâté. Les salariés, inquiets des conditions de ce déménagement, ont obtenu des garanties sur le maintien de leurs contrats aux mêmes conditions, avec conservation de l'ancienneté. Ce compromis met fin à une période de tensions et de grèves.

Les récentes annonces de l'administration Trump concernant l'instauration de droits de douane sur les produits importés suscitent des inquiétudes dans le secteur de l'édition. Les professionnels redoutent une hausse des coûts de production et une instabilité du marché, notamment en raison des fluctuations imprévisibles des politiques tarifaires. Cette situation pourrait affecter la distribution et la diversité des ouvrages disponibles.