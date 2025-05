Newsletters

Aux États-Unis, l'administration Trump propose, dans son projet de budget 2026, de supprimer plusieurs agences gouvernementales dédiées aux arts et à la culture, telles que la National Endowment for the Arts (NEA) et l'Institute of Museum and Library Services (IMLS). Cette initiative s'inscrit dans une stratégie plus large de réduction des dépenses publiques, avec des coupes évaluées à 163 milliards de dollars, affectant également l'environnement, l'éducation et la santé. Les critiques dénoncent une attaque idéologique contre la diversité et la liberté de création.

Le journaliste Alex Jordanov, auteur de l'enquête Les Guerres de l'ombre de la DGSI, fait l'objet de poursuites judiciaires. Le parquet de Paris a requis son renvoi en correctionnelle pour plusieurs infractions, dont la violation du secret de la défense nationale et la révélation d'informations permettant l'identification d'une source. Ses avocats dénoncent une procédure visant à intimider les sources potentielles au sein des services de renseignement et à dissuader les journalistes d'enquêter sur ces sujets sensibles.

L'écrivaine franco-marocaine Leïla Slimani rejoint le jury du 78e Festival de Cannes, présidé par Juliette Binoche. Aux côtés de personnalités telles que Halle Berry, Jeremy Strong et le cinéaste sud-coréen Hong Sangsoo, elle participera à la sélection des films en compétition pour la Palme d'Or. Ce n'est pas la première fois que Slimani endosse ce rôle : elle a déjà siégé au jury du Festival du cinéma américain de Deauville en 2018 et présidé le Prix du Livre Inter la même année. Son engagement dans le monde culturel s'étend également à l'international, en tant que représentante personnelle d'Emmanuel Macron au Conseil permanent de l'Organisation internationale de la francophonie. (AP News)

L'éditrice Virginie Bégaudeau, fondatrice des éditions Jeanne & Juliette, explore les défis du roman historique contemporain. Elle souligne l'importance de trouver un équilibre entre fidélité aux faits historiques et liberté créative. Selon elle, le lecteur cherche avant tout une vérité sensible, une immersion dans une époque révolue, plutôt qu'une leçon d'histoire exhaustive. Les auteurs doivent ainsi naviguer entre rigueur documentaire et invention littéraire pour offrir des récits vivants et crédibles.