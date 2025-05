Newsletters

Édition spéciale : livres fous, auteurs mâles (et blancs), et Tunisie sous les projecteurs

Des livres IA sur Amazon : la nouvelle terreur littéraire ?

Des ouvrages sur l’hyperactivité vendus sur Amazon… mais écrits par des intelligences artificielles ! Une enquête qui pique là où ça fait mal : contenu douteux, auteurs fictifs, et parents pris pour cibles. C’est un peu comme demander à un grille-pain de donner des conseils parentaux.

Un huis clos glaçant qui va hanter vos nuits

Bienvenue dans un hôtel perdu au bout du monde, en plein hiver, avec des personnages enfermés et une tension qui monte… La Forteresse d’Emma Cadène est la saga horrifique parfaite pour les amateurs d’angoisse. Fermez bien les portes (et votre liseuse) avant de dormir.

Des auteurs masculins et blancs défendus par… un éditeur courageux ?

Quand des maisons d’édition boudent certains profils d’auteurs, un éditeur prend le contre-pied et clame haut et fort : “Il faut lire tout le monde, même les mecs blancs !” Le débat est lancé, l’encre (et les tweets) coulent à flot.

Le Prix de traduction du PEN Club : à vos candidatures !

Avis aux traducteurs et traductrices : le PEN Club français lance son appel à candidatures. Si vous maniez les mots comme personne, que vous jonglez entre langues avec panache… foncez ! Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 14 juillet.

La Tunisie à l’honneur à Terres de Paroles 2025

Préparez vos carnets de voyage ! Le festival Terres de Paroles célèbre en 2025 la littérature tunisienne dans toute sa richesse et sa diversité. De belles voix, des regards croisés, et une programmation qui fait rêver.

Restez curieux, indignés, effrayés ou attendris… mais surtout, lisez ce qui vous plaît — même si c’est un peu bizarre (sauf si c’est écrit par une IA déglinguée). À la semaine prochaine avec plus de scoops littéraires,