Le 11 mars dernier, les députés adoptaient une résolution transpartisane de Marie Pochon (Drôme, Écologiste et social) appelant le gouvernement à rendre plus accessibles les 19.247 cahiers citoyens issus du Grand Débat national, lancé début 2019. Organisée en parallèle du mouvement des Gilets jaunes, l'opération n'avait finalement pas débouché sur grand-chose : les revendications citoyennes, à défaut d'être toujours entendues, devraient au moins être plus accessibles.