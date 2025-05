Newsletters

Le 11 mars, les députés ont adopté une résolution transpartisane portée par Marie Pochon (Drôme, Écologiste et social), invitant le gouvernement à rendre plus accessibles les 19.247 cahiers citoyens issus du Grand Débat national lancé début 2019. Conduite en parallèle du mouvement des Gilets jaunes, cette consultation d’envergure n’a guère eu de prolongement concret. À défaut d’avoir été pleinement entendues, les voix citoyennes mériteraient, au minimum, d’être mieux accessibles.

Sur la toile, la culture québécoise est loin de passer inaperçue. L’édition 2022 de l’Enquête canadienne sur l’utilisation de l’Internet (ECUI), relayée dans Optique culture (avril 2025), dresse un tableau stimulant des usages numériques au Québec. Verdict : on clique, on streame, on écoute. Et on y prend goût !

Et si l’un des triomphes de l’édition contemporaine se construisait au détriment de ses créateurs ? En Corée du Sud, le webtoon connaît un essor fulgurant, porté par des géants comme Naver et son rival Kakao. Ce dernier fait aujourd’hui face à une fronde inédite : des auteurs, réunis en syndicat, exigent l’ouverture de négociations collectives pour faire entendre leurs droits.

Les librairies du réseau tarnais Attitude, dirigé par Yves Lagier, ont baissé définitivement le rideau le 25 avril 2025. Présentes à Albi, Gaillac, Graulhet et Lavaur, elles laissent un vide sensible dans le paysage culturel du Tarn, et un fort sentiment de perte chez les lectrices et lecteurs du territoire.