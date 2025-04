Newsletters

À l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre l’homophobie et la transphobie (17 mai), la Bibliothèque nationale de France organise, le jeudi 15 mai, une journée d’étude intitulée « Recherches et archives sur les luttes LGBTQIA+ », mettant en lumière les combats et les mémoires des communautés concernées.

DC et Warner Bros. jouent gros avec Superman, le film réalisé par James Gunn, attendu pour juillet prochain. Doté d'un budget ambitieux, le long-métrage pourrait raviver l'élan des adaptations de super-héros. Mais la famille de Joe Shuster, l'un des co-créateurs du personnage, conteste aujourd’hui la titularité des droits d'exploitation détenus par Warner.

À l’automne 2025, la Bibliothèque nationale de France rendra hommage à Colette avec une grande exposition. Les mondes de Colette dévoilera, à travers plus de 300 pièces, une œuvre intimement liée à une vie façonnée par l’indépendance, l’audace et une modernité sans cesse réinventée.

Pierre Barouh se surnommait dans Samba Saravah « le Français le plus brésilien de France ». Aujourd'hui, cette filiation trouve son héritier en Jean-Paul Delfino, écrivain passionné du Brésil. Nous l'avons rencontré à l'occasion de la parution de la collection MPB chez Istya & Cie, une série d’ouvrages coécrits avec Helena Crudeli qui retracent les grandes figures et mouvements de la musique brésilienne.