Jordan Bardella prépare la sortie d’un ouvrage politique et mise sur une stratégie d’image inspirée... de Valéry Giscard d'Estaing ? En 1975, l'ancien président dînait chez les Français pour apparaître plus proche du peuple ; le président du Rassemblement National entend aujourd'hui convier « des Français de tous horizons » pour un dialogue sans filtre.

Figure historique de la bande dessinée indépendante, Les Requins Marteaux traversent une période critique. La maison d’édition alternative, fondée en 1991, subit des difficultés financières majeures, fragilisée par la hausse des coûts et une précarité structurelle de son modèle économique. Un appel aux soutiens est lancé pour préserver cet acteur emblématique de la scène graphique, notamment à travers une campagne de financement participatif.

À Montréal, la mobilisation s'intensifie contre l’installation d’un poste de transformation électrique sur les terrains attenants à la Grande Bibliothèque. Plus de 6000 mètres carrés d'espaces verts risquent de disparaître sous le béton, au grand dam des citoyens, des artistes et des chercheurs. Une pétition rassemble des centaines de signataires qui dénoncent un projet jugé contraire à l’esprit de ce haut lieu culturel du Quartier latin, pourtant salué comme l'une des rares réussites urbanistiques et culturelles du Québec de ces dernières décennies.

Anne-Laurence Monéger prend la tête de Dunod-Hachette, en succédant à Stéphane Solotareff. Ancienne directrice générale des éditions Retz, elle avait intégré Hachette Livre en 2018, poursuivant son parcours dans l’édition professionnelle et universitaire. Ce nouveau poste marque une étape importante dans sa carrière, au moment où Dunod confirme ses ambitions dans un paysage éditorial en mutation.