Bonjour à toutes et tous,

Cette semaine, notre sélection d’articles vous emmène des profondeurs de la Navy aux hauteurs de l’UNESCO, en passant par Netflix et les enchères littéraires. Voici ce qu’il ne fallait pas manquer !

La marine américaine a entrepris une purge surprenante dans ses bibliothèques : plusieurs ouvrages jugés polémiques ou trop progressistes ont été écartés. Vertu morale ou censure dissimulée ? Le débat enfle dans les rangs militaires comme chez les citoyens.

Avec déjà plusieurs succès à son actif, Harlan Coben s’impose comme le maître incontesté du suspense sur Netflix. De « Gone for Good » à « Fool Me Once », ses adaptations en série multiplient les hits mondiaux.

À Sils-Maria, en Suisse, le lieu d’inspiration de Ainsi parlait Zarathoustra a été inscrit au patrimoine mondial. Un hommage vibrant au philosophe et à son œuvre monumentale.

Les premières rumeurs disaient Shakespeare mauvais mari... Les enchères récentes d’une lettre corrigent le tir : le Barde aurait été, au contraire, un époux idéal et convoité. Gossip littéraire et trésors historiques s’entremêlent !

La mort au Vietnam de l’auteur tibétain Lhamo Kyab, critique de Pékin, soulève de nombreuses interrogations. La diaspora dénonce une disparition trouble sur fond de tensions politiques.

Une employée du groupe Editis s’est donné la mort, suscitant une vive émotion dans le monde de l’édition. Le contexte social et professionnel au sein du groupe est aujourd’hui scruté de près.

