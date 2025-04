Newsletters

Le pôle régional Mobilis, acteur central de la filière du livre en Pays de la Loire, se trouve dans une situation critique. Suite à une réduction de 50 % de sa subvention régionale en 2025, puis à sa suppression totale prévue pour 2026, la structure a été contrainte de licencier ses cinq salariées. Cette décision met en péril l'interprofession du livre dans la région, privant les acteurs culturels d'un soutien essentiel. Lors de son assemblée générale du 24 avril à Nantes, Mobilis a dressé un bilan alarmant de l'année écoulée et évoqué des pistes pour l'avenir, dans un contexte de coupes budgétaires drastiques affectant également le secteur social et sportif.

L'auteure américaine Freida McFadden domine actuellement les classements des ventes en France. Ses romans "La Femme de ménage" et "Les Secrets de la femme de ménage", traduits par Karine Forestier et publiés chez J'ai lu, occupent respectivement les deux premières places du podium. Ce succès massif profite à l'ensemble du marché du livre, dynamisant les ventes et attirant de nouveaux lecteurs vers le genre du thriller psychologique. McFadden, qui a débuté en autoédition, voit ainsi sa popularité croître de manière exponentielle, tant en format papier qu'en numérique.

Le groupe Louis Hachette fait face à deux redressements fiscaux d'envergure. Lagardère Media se voit réclamer 189,9 millions d'euros, suite à une opération d'augmentation de capital ayant permis la déduction d'une moins-value estimée entre 210 et 240 millions d'euros. De son côté, Hachette Livre est concernée par une rectification de 6,5 millions d'euros, liée à une application erronée du taux réduit de TVA à des produits ne relevant pas du livre. Ces affaires interviennent alors que la Cour d'appel de Paris a récemment enjoint l'Autorité des marchés financiers à réexaminer les conditions de la scission du groupe Vivendi, mettant en lumière les pratiques fiscales du groupe dirigé par Vincent Bolloré.

La sociologue et écrivaine franco-turque Pınar Selek subit un nouvel ajournement de son procès en Turquie, reporté au 21 octobre prochain. Accusée à tort d'avoir participé à un attentat en 1998, elle est la cible d'un harcèlement judiciaire depuis plus de deux décennies. Malgré quatre acquittements, la justice turque persiste à rouvrir le dossier, illustrant une volonté manifeste de l'épuiser, ainsi que ses soutiens et les journalistes qui suivent son affaire. Des rassemblements de solidarité ont eu lieu à Istanbul et à Paris, témoignant de l'indignation suscitée par cette persécution judiciaire.