Newsletters

Annoncée à l’occasion de la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur, une concertation sur l’intelligence artificielle dans les secteurs culturels vise à instaurer un dialogue entre créateurs et acteurs technologiques. Portée par le ministère de la Culture, cette initiative cherche à établir des repères communs face aux usages de l’IA, dans un esprit d’écoute, de transparence et de régulation. Un chantier d’avenir pour protéger la création tout en accompagnant les mutations du numérique.

En 2024, le Centre national du livre recense 129 créations, 72 fermetures et 60 reprises de librairies. Un solde positif de +57 établissements, en recul par rapport aux années post-Covid. Une évolution à surveiller de près, alors que les coûts fixes augmentent et que les ventes en ligne gagnent du terrain. Côté coulisses, la mobilisation se poursuit chez Gibert Joseph : les salariés de l’entrepôt de Vitry-sur-Seine poursuivent leur grève contre l’externalisation de la logistique et la vente du site, inquiets pour leurs conditions de travail.

La 29e édition des Rendez-vous de la bande dessinée d’Amiens, attendue pour juin 2025, mettra à l’honneur les univers graphiques portés par Rue de Sèvres. Deux expositions seront dédiées à Naoki Urasawa, figure majeure du manga japonais et invité d’honneur du festival. Une troisième mettra en lumière Verts, la fable écologique signée Patrick Lacan et Marion Besançon. À travers planches originales et esquisses, l’exposition offrira une plongée sensible dans ce récit dystopique végétal. Les auteurs de Rue de Sèvres et du Label 619 rencontreront le public lors des premier et troisième week-ends de l’événement, entre dédicaces et échanges.

Troisième jour de mobilisation pour les salariés de l’entrepôt logistique de Gibert Joseph. Inquiets face à l’externalisation de la logistique et à la vente du site de Vitry-sur-Seine, les grévistes dénoncent la dégradation de leurs conditions de travail et un avenir professionnel incertain. Une situation révélatrice des tensions qui traversent toute la chaîne du livre, de la distribution à la vente.