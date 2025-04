Newsletters

L'édition 2026 du Petit Larousse illustré enrichit son corpus de 64 500 mots, reflétant les évolutions sociétales et linguistiques. Parmi les nouvelles entrées, des termes issus du sport, de la culture, de l'environnement et de la cuisine, ainsi que des mots étrangers, témoignent de l'ouverture croissante du français à d'autres langues. Cette mise à jour illustre la vitalité et l'adaptabilité de la langue française face aux changements contemporains.

L'écrivain britannique Neil Gaiman, confronté à plusieurs accusations de violences sexuelles, a déposé une plainte contre l'une de ses accusatrices présumées. Cette démarche judiciaire intervient dans un contexte où l'auteur est déjà visé par des plaintes déposées auprès de tribunaux américains. Les faits allégués remontent à plusieurs années et impliquent des relations professionnelles étroites entre Gaiman et certaines des plaignantes.

Une analyse récente met en lumière les contrastes entre les deux célèbres détectives d'Agatha Christie : Hercule Poirot et Miss Marple. Poirot, ancien policier belge, est décrit comme un homme excentrique et méthodique, tandis que Miss Marple, vieille dame anglaise, incarne la discrétion et l'intuition. Ces personnages, bien que très différents, illustrent la richesse de l'univers christien et sa capacité à explorer diverses facettes de la criminalité et de la société.

La Cour d'appel de Paris a demandé à l'Autorité des marchés financiers (AMF) de réévaluer les conditions de la scission du groupe Vivendi, suite à une action intentée par le fonds d'investissement. La justice estime que Vivendi était "contrôlée de fait" par Vincent Bolloré, ce qui pourrait impliquer l'obligation de déposer une offre publique de retrait pour les actionnaires minoritaires. Cette décision pourrait avoir des répercussions significatives sur la structure et la gouvernance du groupe.