Cette semaine, Actualitté vous emmène en voyage… à Fort Boyard, dans les pas de Miss Marple et au cœur de l’imaginaire fantasy ! Préparez vos valises, il y a du rêve et de l’enquête dans l’air.

🎯Monsieur, Madame et Fort Boyard : la collab improbable !

Vous ne rêvez pas : les personnages de notre enfance débarquent dans le fort le plus célèbre de France. L’équipe de Monsieur Chatouille, Madame Autoritaire et leurs amis vient prêter main forte au Père Fouras le temps d’un épisode spécial. Le programme ? Rires, gags et nostalgie colorée. Qui aurait cru que M. Malchance serait plus redouté qu’un tigre ?

⚙️La Roue du Temps : du pavé culte à la série primée

Si vous avez loupé La Roue du Temps de Robert Jordan, voici une excellente occasion de rattrapage. Retour sur un monument de la fantasy devenu série télé, couronnée cette année aux Saturn Awards. L’occasion rêvée de redécouvrir une œuvre-fleuve aux ressorts mythologiques puissants, entre destin héroïque et batailles épiques. Et si l’aventure, la vraie, c’était page après page ?

🔎Aux origines de Miss Marple : la généalogie des détectives au féminin

Avant qu’Agatha Christie n’imagine Miss Marple, les femmes-détectives existaient déjà… mais on les avait un peu oubliées. Une plongée passionnante dans les romans du XIXe siècle révèle des enquêtrices aussi affûtées qu’élégantes, pionnières de la déduction au féminin. Miss Marple n’est donc pas née de nulle part, et ses aïeules sont à (re)découvrir d’urgence !

🏆Prix Evok Collection : la 6e édition démarre fort

C’est reparti pour un tour ! Le prix littéraire qui met en lumière les voix émergentes et singulières de la scène francophone vient de dévoiler sa première sélection. Dix romans pour onze plumes, portés par une promesse : celle de faire émerger l’inattendu. De la fiction historique à l’intime brut, une chose est sûre : la relève est là.

🇨🇭Cognac : la Suisse en invité d’honneur au LEC Festival

On termine avec une info qui donne envie de dire "Grüezi mitenand !" : le LEC Festival, rendez-vous phare de la littérature européenne contemporaine, mettra la Suisse à l’honneur en 2025. Une littérature plurielle, inventive, entre plusieurs langues et sensibilités. Autant dire qu’on trépigne déjà à l’idée de découvrir les auteurs suisses qui feront l’actualité de demain.

