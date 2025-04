À la une

Dans une tribune publiée ce 17 avril dans L'Humanité, près de 400 professionnels du monde de la bande dessinée annoncent qu’ils et elles pourraient boycotter la prochaine édition du Festival international de la bande dessinée d’Angoulême (FIBD), en 2026. En cause : le contrat qui lie l’Association du FIBD et la société privée 9e Art+, structure organisatrice de l’événement depuis bientôt vingt ans.