Newsletters

Après 44 années passées à la tête de la librairie Renaissance, située dans le quartier du Mirail à Toulouse, Roselyne Gutierrez prend sa retraite. Figure emblématique du monde culturel toulousain, elle a œuvré sans relâche pour la diffusion du livre et la promotion de la lecture. Son engagement et sa passion ont marqué plusieurs générations de lecteurs et de professionnels du livre.

Lors du Salon du livre africain à Paris, l'absence remarquée des grandes figures de la littérature marocaine a mis en lumière les tensions entre mémoire collective et expressions littéraires contemporaines. L'événement, bien que riche en échanges, a souligné les défis persistants liés à la représentation et à la reconnaissance des voix marocaines dans le paysage littéraire francophone.

Considéré comme le premier roman psychologique de l'histoire, Le Dit du Genji de Murasaki Shikibu continue de fasciner plus d'un millénaire après sa création. Cette œuvre monumentale offre une plongée dans la cour impériale de l'époque Heian, explorant les subtilités des relations humaines avec une finesse inégalée. Son influence perdure, inspirant adaptations et études à travers le monde.

L'autrice britannique J.K. Rowling se retrouve une fois de plus au centre d'une polémique suite à des commentaires sur les réseaux sociaux, perçus par beaucoup comme transphobes. Ces déclarations ont ravivé les débats autour de la liberté d'expression et de la responsabilité des figures publiques dans le discours sur les questions de genre.