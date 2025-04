Newsletters

Le Grand Prix de l’Imaginaire a dévoilé ses finalistes pour l'édition 2025, avec une cérémonie prévue le 17 mai à La Comédie du Livre de Montpellier.

Les éditions Gérard de Villiers célèbrent leurs 60 ans, marqués par la célèbre série SAS. Avec plus de 200 romans et 100 millions d'exemplaires vendus, cette saga d'espionnage a traversé les époques, mêlant fiction et géopolitique.

Le cinéaste américain Woody Allen s'apprête à publier son premier roman, What’s with Baum?, prévu pour septembre.Cette œuvre promet une satire du milieu éditorial new-yorkais, abordant des thèmes tels que le scandale et la jalousie, en écho à certaines facettes de sa propre vie.

