La proposition de taxer le livre d’occasion fait grincer des dents. Sous prétexte d’équité avec le livre neuf, certains éditeurs avancent l’idée d’un prélèvement sur les ventes de seconde main, notamment en ligne. Une stratégie qui interroge sur les réelles motivations économiques, alors que ce marché repose largement sur la revalorisation de livres déjà amortis, souvent vendus par des lecteurs aux revenus modestes.

En ciblant la revente, l’édition semble détourner le regard des causes profondes de ses difficultés : stagnation du lectorat, inflation du nombre de titres, baisse des tirages. En l’état, la mesure apparaît comme un écran de fumée, plus idéologique qu’efficace, voire hypocrite dans son application. Le débat est lancé, mais la confiance entre lecteurs et maisons pourrait en sortir entamée.

IA et pillage des contenus : le procès qui dérange

Alors que Meta (Facebook) est pointé du doigt pour avoir utilisé des contenus protégés afin d’entraîner ses IA, une partie de l’édition française s’interroge sur la sincérité de la riposte. Les plaintes se multiplient, mais certaines organisations représentatives, comme le Syndicat national de l’édition, hésitent à s’attaquer frontalement à ces géants, préférant se concentrer sur des cibles plus accessibles.

Le vrai scandale, pourtant, est ailleurs : au lieu de condamner fermement le vol de données, certains acteurs du livre cherchent à l’institutionnaliser via des exceptions législatives ou à négocier des contreparties. Une posture ambivalente qui brouille le message et affaiblit la défense des auteurs. Dans cette guerre de l’intelligence artificielle, la neutralité pourrait bien être une complicité.

François Boucq, un Gotlib d’honneur

Le prix Gotlib 2025 a été remis à François Boucq, saluant une œuvre libre, foisonnante et profondément subversive. Depuis Bouche du diable jusqu’à Bunker ou Face de Lune, son trait acéré n’a cessé d’explorer les zones troubles du réel, oscillant entre burlesque et gravité, dans une veine que n’aurait pas reniée Marcel Gotlib lui-même.

En récompensant Boucq, c’est tout un pan de la bande dessinée d’auteur que l’on honore, celle qui refuse les étiquettes, cultive l’ambiguïté et ose rire du tragique. Le dessinateur, ému, a rappelé l’importance de l’humour dans la construction de la pensée critique, saluant la mémoire de Gotlib comme un « grand éclaireur dans la nuit de la bêtise ».

En Île-de-France, 5000 lycéens mieux armés pour lire

La région Île-de-France reconduit pour la troisième année son dispositif de chèques-lire destinés aux élèves de seconde, avec une enveloppe de 5 millions d’euros. Au total, ce sont 5000 lycéens issus de 120 établissements qui bénéficieront de 40 euros pour acheter des ouvrages, en librairie physique ou en ligne.

Ce coup de pouce, salué par les professionnels du livre, vise à favoriser la lecture plaisir tout en soutenant la chaîne du livre. Reste à voir si la mesure saura toucher les publics les plus éloignés du livre. L’enjeu est aussi pédagogique : faire du chèque un déclencheur de curiosité, et non un simple bon d’achat passager.

Hellsing, vampire à la sauce Tarantino

Kohta Hirano n’a pas inventé le vampire, mais il lui a offert un bain de sang stylisé digne d’un film de Quentin Tarantino. Avec Hellsing, le manga culte récemment réédité, le mangaka japonais mélange horreur gothique, débauche visuelle et ironie grinçante, dans une œuvre qui flirte avec la série B tout en développant une mythologie profonde.

Loin des canons romantiques à la Anne Rice, Hellsing met en scène un antihéros ultraviolent dans une lutte contre des nazis ressuscités. On y croise des prêtres fanatiques, des monstres détraqués, des dialogues cinglants. Le tout orchestré avec un sens du découpage et du rythme qui impose Hirano comme un auteur majeur de la culture manga adulte.