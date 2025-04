Newsletters

Les Imaginales 2025 : une édition placée sous le signe des "Hors-normes"

Après une édition 2024 explorant le thème de la mort, le festival des Imaginales d'Épinal revient cette année avec une thématique audacieuse : les "Hors-normes". Le directeur artistique, Gilles Francescano, souhaite ainsi interroger la notion de différence et d'altérité. Des initiatives concrètes ont été mises en place pour favoriser l'inclusion, notamment des aménagements pour les personnes en situation de handicap et des collaborations avec diverses associations. L'affiche du festival, réalisée par Aleksi Briclot, illustre cette volonté de bousculer les codes en représentant une cavalière chevauchant un chihuahua géant, défiant ainsi les stéréotypes de la fantasy traditionnelle.

Connu pour son engagement politique et syndical, Philippe Poutou, accompagné de sa compagne Béatrice Walylo, s'apprête à ouvrir une librairie au cœur de Bordeaux. Située près du Palais de justice, la librairie Les 400 Coups proposera environ 3 000 références. Le couple ambitionne d'en faire un lieu culturel engagé, reflétant leurs valeurs de gauche et indépendant des circuits traditionnels de l'industrie culturelle.

La ministre de la Culture, Rachida Dati, déjà connue pour son patrimoine conséquent, fait face à de nouvelles révélations concernant des omissions dans sa déclaration à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). Selon une enquête de Libération, des bijoux de luxe d'une valeur totale estimée à 420 000 euros n'auraient pas été déclarés. Cette affaire soulève des questions sur la transparence et l'éthique au sein du gouvernement.

Le jury du Prix des Libraires a annoncé les huit ouvrages retenus pour la dernière phase de sélection. Cinq titres concourent dans la catégorie littérature française : L’œil de la perdrix de Christian Astolfi, Alors c’est bien de Clémentine Mélois, Traverser les montagnes, et venir naître ici de Marie Pavlenko, La Petite Bonne de Bérénice Pichat et Ilaria ou la conquête de la désobéissance de Gabriella Zalapì. Trois œuvres sont en lice pour la littérature étrangère : Les Terres indomptées de Lauren Groff, Le Chant du prophète de Paul Lynch et Les Éphémères d’Andrew O’Hagan. Les lauréats seront annoncés lors d'une cérémonie au Centre national du livre le 14 mai 2025.