Depuis l'ouverture d'un magasin Cultura à Blagnac en octobre 2024, les librairies indépendantes de la périphérie toulousaine rencontrent des difficultés croissantes. Cécile Rivière, responsable de la librairie Au Fil des Mots, observe une diminution de 24 % de son chiffre d'affaires depuis cette date. Cette situation met en lumière les défis auxquels sont confrontés les commerces de proximité face à l'expansion des grandes enseignes.

Le 10ᵉ baromètre des relations entre auteurs et éditeurs, réalisé par la Scam et la SGDL, révèle que 26 % des contrats signés en 2025 ne distinguent pas clairement les droits numériques, malgré l'accord CPE-SNE de 2014 qui impose cette séparation. Cette absence de distinction entretient une confusion juridique préjudiciable aux écrivains.

Le 8 avril, les employés des filiales du groupe Hachette Livre, surnommés les « sardines », ont manifesté contre les conditions d'un projet de déménagement prévu dans les prochains mois. Ils redoutent une dégradation de leurs conditions de travail et déplorent le silence de la direction malgré leurs demandes et les rapports d'expertise.

Lise Sobéron, entrepreneuse basée à Caen, a reçu le 1ᵉʳ avril une lettre d'opposition de DC Comics concernant son application Wondermum, lancée six mois plus tôt. L'éditeur américain estime que le nom et le logo de l'application portent atteinte à sa marque Wonder Woman. Face à ce géant de l'industrie culturelle, la créatrice normande défend son droit à utiliser cette appellation.