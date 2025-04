Newsletters

Pour lire Tweet N°1 (classé) X de Guillaume Basquin, publié aux éditions Tinbad qu’il dirige de main avant-gardiste, il peut être utile de savoir que ledit Basquin connaît son Sollers par tous les bouts du cœur, adore Jean-Jacques Schuhl et a Jean-Luc Godard dans la peau – au point d’avoir voulu faire « pareil que lui, en littérature », m’a-t-il secrètement confié.

Flavie Fearn est une autrice indépendante de la région toulousaine, passionnée de fantasy et d'urban fantasy. Son premier roman, Le symbole sacré (tome 1 de Magic Uchronia), a remporté le prix jeunesse 2023 des Gourmets de lettres. Cette duologie explore le voyage dans le temps et met en avant des femmes oubliées de l'Histoire. En mars 2025, elle publie Le bureau de contrôle des imaginaires, un space fantasy mêlant magie, complots et romance dans laquelle l'écriture d'histoires est interdite.

Ah, L'Homme sans peur... Matt Murdock, avocat de jour, devient Daredevil de nuit, parcourant les rues de Hell's Kitchen, un quartier de New York. Sans aucun doute l'un des héros de ma Sainte Trinité toute personnelle de ces personnages de comics hors normes (*). Avec ce titre signé Joe Quesada, Daredevil donne sa pleine mesure – une puissance physique, qui cache une détresse immense.

Début des années 1990. Une cité HLM dans la banlieue parisienne, délimitée par le béton. Pas d’horizon, au-delà de ces murs. L’impression suffocante d’être enfermé, limité, sans espoir de s’en sortir. Ou alors, si : mais il faut attendre le moment propice. Il faut d’abord devenir un homme. Il faut aussi apprendre tous les « jolis mots » afin de convaincre Layla, qu’il aime plus que tout au monde, de fuir avec lui. En attendant, il fume joint sur joint en compagnie d’Elias, en écoutant de la musique et en rêvant de demain, d’ailleurs.

