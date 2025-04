Newsletters

Le baromètre 2025 du Centre national du livre (CNL), réalisé par l'institut Ipsos, révèle une baisse notable de la lecture en France. Seulement 56 % des Français se déclarent lecteurs réguliers, soit une diminution de 5 points par rapport à 2023. Cette tendance est particulièrement marquée chez les 50-64 ans, où l'augmentation du temps d'écran semble directement corrélée à la diminution du temps consacré à la lecture. Étienne Mercier, directeur du Pôle Opinion et Recherche Sociale d'Ipsos, souligne que les habitudes prises durant la pandémie, telles que le télétravail et l'usage accru des écrans, ont durablement modifié les comportements culturels des Français.

Les Académiciens Goncourt ont dévoilé les finalistes des Goncourt de printemps 2025, incluant le Goncourt du Premier Roman, le Goncourt de la Nouvelle et le Goncourt de la Biographie Edmonde Charles-Roux. Les lauréats seront annoncés le 6 mai prochain.

Par ailleurs, l'International Booker Prize 2025 a révélé sa shortlist, mettant à l'honneur six ouvrages, dont deux traductions du français : "Un chapeau léopard" d'Anne Serre et "Naufrage" de Vincent Delecroix. Les résultats seront proclamés le 20 mai, avec une récompense de 50 000 £ partagée entre l'auteur et le traducteur.

Dans un contexte de guerre commerciale initiée par le président américain Donald Trump, le secteur du livre semble, pour l'instant, épargné par les hausses de droits de douane. Alors que de nombreux produits subissent des surtaxes significatives, les livres importés aux États-Unis ne sont pas encore concernés par ces mesures protectionnistes. Toutefois, les professionnels du secteur restent vigilants quant aux évolutions futures de la politique commerciale américaine.