Selon une étude récente d'OpinionWay, les habitudes d'écoute des Français évoluent, notamment chez les 20-35 ans. Plus de la moitié d'entre eux (51 %) ont déjà écouté un livre audio, et 68 % estiment que ce format a ravivé leur intérêt pour la lecture. Cette tendance souligne l'importance croissante du livre audio dans le paysage littéraire francophone.

L'émission littéraire La Grande Librairie met en avant cette semaine Giuliano da Empoli pour son ouvrage L'heure des prédateurs. L'émission propose également un entretien avec l'écrivain turc Ahmet Altan et des rencontres avec des figures du roman noir telles que Caryl Férey et Sonja Delzongle.

L'acteur et écrivain Russell Brand fait face à des accusations graves, notamment de viol et d'agressions sexuelles. Parallèlement, son éditeur Pan Macmillan lui réclame près de 250 000 € pour des ouvrages commandés mais non livrés. Cette affaire soulève des questions sur les obligations contractuelles des auteurs envers leurs éditeurs.

Avant le succès de Sur la route, Jack Kerouac a connu des débuts difficiles avec son premier roman The Town and the City en 1950. Face à un accueil mitigé et des ventes décevantes, il a envisagé d'abandonner l'écriture, comme en témoigne une lettre adressée à son éditeur de l'époque.