Du 4 au 6 avril 2025, le Palais de la Femme à Paris a accueilli le Salon de l'Autre Livre, mettant en lumière l'édition indépendante. Cette édition a introduit un comité renouvelé et une modernisation de l'événement, tout en conservant son essence. Les maisons d'édition présentes ont mis en avant des projets originaux, mêlant littérature et arts plastiques, défiant les conventions et les genres établis. Parmi elles, les éditions L’arTbitraire ont interpellé les visiteurs avec des questions introspectives telles que « Es-tu une faute de frappe ? », invitant à une réflexion sur l'identité et la place de chacun dans le monde.

Lors des Escales du Livre à Bordeaux, l'écrivaine Marie NDiaye a présenté son dernier ouvrage, Le Bon Denis. Ce livre propose quatre variations autour de la figure du père absent. La narration explore les méandres de la mémoire familiale, où chaque personnage détient sa propre version des faits. Marie NDiaye souligne que « la mère a son propre récit, la fille le sien », illustrant ainsi la complexité des relations familiales et la subjectivité des souvenirs.

Au Livre à Metz, le philosophe forain Alain Guyard a animé des apéros-philo, abordant des sujets tels que la confrontation aux complotistes et une critique de la sobriété heureuse. Avec son style provocateur, il a remis en question les idées de figures comme Jean-Jacques Rousseau et Pierre Rabhi, les qualifiant de « grands malades ». Ces interventions ont offert au public une perspective décalée et stimulante sur des concepts contemporains.

Michael Connelly a donné naissance en 1992 à Hieronymus « Harry » Bosch, un détective complexe et tourmenté, ancien du Vietnam reconverti en inspecteur à Los Angeles. Inspiré par le peintre flamand Jérôme Bosch, ce personnage incarne un monde chaotique et moralement ambigu. À travers une série de romans, Connelly dépeint un protagoniste introspectif, aux prises avec ses démons intérieurs et une quête incessante de justice.