La quête d'un poète marocain, figure du monde littéraire arabe, s'étend à travers les âges, explorant les ponts entre les traditions poétiques marocaines et l'Angleterre de William Blake. Cette rencontre improbable entre deux cultures et deux époques nous invite à une réflexion sur l'impact réciproque de ces auteurs.

À travers cette analyse, on découvre l'importance de l'écriture dans le processus de transmission des idées, de la poésie comme langage universel entre peuples et époques, reliant ainsi des pensées et des expressions qui semblent, à première vue, si éloignées.

Le monde littéraire a récemment perdu l'un de ses plus fervents défenseurs, Pierre Dutilleul, un homme dont l'engagement pour la défense du livre et des éditeurs aura marqué de façon indélébile la scène littéraire.

Pierre Dutilleul n'était pas seulement un professionnel du livre, il incarna un modèle de passion et de dévouement pour l'industrie, œuvrant sans relâche pour l'épanouissement des éditeurs et des auteurs. Son décès est une grande perte, non seulement pour le secteur mais aussi pour tous ceux qui croient en la force du livre comme un vecteur essentiel de culture et de savoir.

Un entretien avec Velibor Čolić révèle un aspect inattendu de l’auteur, offrant une perspective inédite sur son œuvre. Cet entretien, qui se déroule sans préparation, reflète la sincérité brute et l'authenticité de l'écrivain. Loin des schémas classiques des interviews littéraires, cette conversation dépeint un portrait vivant et sans fard du créateur, révélant ses inspirations, ses réflexions et ses préoccupations.

Ce type d'entretien permet de mieux saisir l'âme de l'écrivain et d’apprécier la richesse de son univers littéraire, dévoilant des aspects de sa pensée qui ne se trouvent pas dans ses livres.

Hartmut Rosa, philosophe et sociologue de renom, met en garde contre l’illusion d’une société entièrement à notre disposition, accessible à tout moment, grâce aux technologies et à l’accélération des rythmes de vie. Pour lui, un monde où tout est disponible instantanément est un monde privé de profondeur, un monde mort.

Cette réflexion sur la société moderne invite à repenser la manière dont nous vivons et consommons. Selon Rosa, il est impératif de réintroduire du temps, de l'attention et de la réflexion dans nos vies pour retrouver un sens à notre existence.

Elitza Gueorguieva, romancière bulgare, nous livre une vision intime de son processus créatif, ancrée dans la réalité sociale et historique de son pays. Elle aborde ses récits non pas comme une simple fiction, mais comme une extension de la réalité qu'elle observe et traverse.

Son écriture est un reflet du monde, et chaque page de ses livres est imprégnée des réalités de la Bulgarie, de ses luttes et de ses contradictions. En cela, son travail devient un témoignage puissant de son époque, offrant une perspective éclairée sur des enjeux humains universels.

Olivier Weber et Cédric Gras, deux écrivains-voyageurs, continuent d'explorer le monde à travers leurs récits d’aventure, mais leur approche a évolué avec le temps. Dans une époque où les frontières semblent disparues, ils nous partagent une réflexion sur l’aventure aujourd’hui. Ce n'est plus simplement le voyage physique, mais une quête intérieure et spirituelle, une exploration de soi à travers l’ailleurs.

À travers leurs récits, ces deux auteurs nous montrent que l’aventure continue de nourrir l’imaginaire, même dans un monde où tout est déjà vu. Ils rappellent l'importance de l'inconnu et du mystère dans notre quotidien, qui demeure toujours un terrain fertile pour l'écriture et l'exploration.