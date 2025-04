Newsletters

Le groupe Delcourt a récemment été victime d'une cyberattaque orchestrée par le collectif Hunters International, spécialisé dans les rançongiciels. Les pirates ont potentiellement accédé à des informations sensibles telles que les noms, dates de naissance, numéros de sécurité sociale, adresses e-mail et postales, ainsi que les numéros de téléphone des individus concernés. Delcourt recommande une vigilance accrue face aux risques d'hameçonnage et d'usurpation d'identité.

Le magasin Gibert Joseph situé à Vaulx-en-Velin a été placé en liquidation judiciaire par le Tribunal de Commerce de Lyon, entraînant sa fermeture immédiate et la suppression de 20 postes. Malgré les efforts déployés pour renégocier le loyer et redynamiser l'activité, l'absence de perspectives de redressement a conduit à cette décision.

Amazon a récemment exprimé son intérêt pour l'acquisition de TikTok, suscitant des préoccupations parmi les professionnels du livre. L'Association des éditeurs américains estime qu'une telle opération renforcerait le pouvoir monopolistique d'Amazon, au détriment de la concurrence, de l'innovation et des consommateurs.

Entre la ténacité de Freida McFadden et la nostalgie d’Hunger Games, les lectrices et lecteurs semblent avoir fait leur choix. Les thrillers intimes l’emportent (encore) sur les révoltes dystopiques. Et pendant ce temps, Joël Dicker s’amuse comme un fou… au zoo.