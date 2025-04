À la une

Ils lisent vite, beaucoup, et souvent d’occasion. Babelio a sondé les lecteurs et lectrices de polar sur leurs pratiques, et a obtenu 12.000 réponses : un record. Derrière ces chiffres se dessine une réalité : le marché a changé, porté par le succès de La femme de ménage, de Freida McFadden (trad. Karine Forestier, J’ai lu), et certains points étonnent les éditeurs spécialisés...