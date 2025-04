À la une

Rouges d’exaspération, les éditeurs britanniques : la moutarde leur est montée une fois de plus au nez, suite à la parution d’un article de The Atlantic. Ce dernier met en cause l’usage d'oeuvres illégalement diffusées sur LibGen, et dont Meta (maison-mère de Facebook) s’est servi pour alimenter son IA. Encore. Conclusion, la so british Publishers Association fustige ces exaspérantes méthodes de pirates.