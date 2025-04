Newsletters

Une tête coupée au pied de la basilique San Marco, une canicule suffocante, des disparitions d’étudiants dans les ruelles touristiques… Si l'on n'était pas en Vénétie, le pitch aurait tout du prochain roman de Stephen King. Tout le mal que l'on souhaite à Olivia Dufour, c'est la même carrière, avec Veniceland.

Veniceland, d'Olivia Dufour (Boleine, sortie le 10 avril 2025)

Oublier les flashs, les cris, les stades pleins. Repartir à zéro à bord d’un van, avec femme, enfants et musiciens inconnus. Hervé Bourhis retrace les années les plus sombres – et décisives ! – de Paul McCartney, entre 1969 et 1973. Une époque où l’ex-Beatle, au sommet de la gloire, devient un homme seul, rejeté, moqué, et finalement, réinventé. Paul, une BD de toute beauté.

Paul, d'Hervé Bourhis (Casterman, sortie le 9 avril 2025)

Dans Ni dieu ni IA, Mathieu Corteel amorce un voyage critique au cœur des paradoxes contemporains entourant l'IA. Au lieu de céder à l'habituel enthousiasme ou au catastrophisme anxieux, il adopte un scepticisme raisonné. Et questionne les limites de notre délégation systématique de pouvoir à des machines dont nous oublions trop facilement l'intrinsèque amoralité.

Ni dieu ni IA, de Mathieu Corteel (La Découverte, sortie aujourd'hui)

J’aime de plus en plus Christine Angot, la femme, et j’aime de plus en plus les livres de l’écrivain. J’aime son attitude. Sa distance puis son implication en tout. Son style. J’aime sa véracité, son authenticité, sa vérité, sa liberté. Cette façon bien à elle de déjouer les plans pour faire les choses à son image, comme elle l’entend.

La nuit sur commande, de Christine Angot (Stock)