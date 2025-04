Newsletters

Les récentes mesures d'austérité ont durement frappé le secteur culturel, avec des réductions significatives des budgets alloués par l'État. Cette tendance, initiée par des figures politiques telles que Laurent Wauquiez en Auvergne-Rhône-Alpes, s'est étendue à d'autres régions. Christelle Morançais, présidente des Pays de la Loire, a annoncé des coupes budgétaires massives dans le domaine culturel, dénonçant une dépendance excessive à l'argent public. Ces décisions suscitent une vive inquiétude parmi les professionnels du secteur, qui craignent une remise en question de la diversité et de la richesse de l'offre culturelle française.

À l'approche de l'édition 2025 du Festival International de la Bande Dessinée d'Angoulême (FIBD), une polémique a éclaté suite à une enquête révélant des pratiques contestables au sein de la société organisatrice, 9e Art+. Des accusations de direction toxique, de virage commercial de l'événement et de négligence face à des allégations de violences sexuelles ont été portées. En réponse, une coalition d'organisations d'auteurs et d'autrices réclame un appel d'offres pour la gestion future du festival, soulignant la nécessité d'une transparence accrue et d'une meilleure représentation des créateurs au sein de l'organisation.

L'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, récemment condamné à cinq ans de prison par la justice algérienne, voit son discours prononcé lors de la remise du Prix de la paix des libraires et éditeurs allemands en 2011 publié par Gallimard dans sa collection "Tracts". Cette publication témoigne du soutien continu de l'éditeur à l'égard de l'auteur et rappelle l'importance de la liberté d'expression dans le paysage littéraire contemporain.

Considéré comme le "petit Prix Nobel" de la littérature jeunesse, le Prix Hans Christian Andersen a dévoilé sa liste de candidats pour l'édition 2026. Parmi les 78 artistes sélectionnés, représentant 44 pays, figurent deux Français : l'auteur Timothée de Fombelle et l'illustrateur Grégoire Solotareff. Cette nomination souligne la reconnaissance internationale de la qualité et de l'impact de la littérature jeunesse francophone.