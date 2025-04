Newsletters

Aux États-Unis, la pression exercée sous l’administration Trump sur les institutions culturelles continue de faire des vagues. Un rapport de l’association PEN America alerte sur les coupes budgétaires et les censures subies par les bibliothèques publiques et les agences fédérales. L’ingérence politique s’est traduite par des pressions directes, des réécritures imposées et des atteintes concrètes au libre accès à la connaissance. Derrière ce repli idéologique, c’est une vision du livre comme espace critique et lieu de débat qui se trouve affaiblie.

Un peu partout sur le territoire, la saison printanière résonne avec des dynamiques contrastées pour les librairies indépendantes. De nouvelles enseignes voient le jour, parfois dans des quartiers où le livre s’était effacé, comme à Rouen, Gonesse ou Elbeuf. D’autres, plus anciennes, résistent avec détermination malgré des tensions financières croissantes, à l’image du Passage à Alençon placé en redressement judiciaire, ou des Feuillets libres à Toulouse, forcée de déménager. Certaines baissent définitivement le rideau, victimes d’une baisse de fréquentation, de charges trop lourdes ou de projets d’expansion mal calibrés. Ces trajectoires dessinent un paysage en recomposition, à la fois inquiet et plein d’initiatives locales.

Icône de la série SAS, le personnage de Malko Linge revient sur le devant de la scène. Né sous la plume de Gérard de Villiers en 1965, ce prince autrichien et espion indépendant incarne un regard désabusé sur la géopolitique du XXe siècle. Ni héros parfait, ni caricature de roman d’espionnage, Malko traverse les conflits de la guerre froide avec cynisme et lucidité. Longtemps sous-estimée par la critique, cette série a pourtant nourri des générations de lecteurs. Aujourd’hui, elle attire un nouveau regard, celui d’un lecteur curieux de fiction géopolitique aux accents documentaires.

La romancière danoise Siri Ranva Hjelm Jacobsen devient lauréate du prix Fragonard de littérature étrangère 2025 pour son roman Îles de mer. Publié chez La Peuplade et traduit par Inès Jorgensen, ce texte poétique explore la mémoire familiale à travers la figure d’une grand-mère des îles Féroé. Le jury salue une langue organique et une œuvre sensible aux cycles de la nature et aux transmissions invisibles. Ce prix s’inscrit dans une actualité dense, qui met en lumière d’autres figures littéraires venues d’ailleurs, en quête d’espaces de résonance sur la scène francophone.