Newsletters

L'écrivain franco-algérien Boualem Sansal a été condamné à cinq ans de prison par un tribunal algérien pour des propos jugés attentatoires à l'intégrité nationale. Cette décision a suscité une vague de réactions en France, où de nombreuses figures politiques ont exprimé leur soutien à l'auteur. Le président Emmanuel Macron a appelé les autorités algériennes à faire preuve "d'humanité", souhaitant que Boualem Sansal puisse "redevenir un homme libre". Le Premier ministre François Bayrou a qualifié cette condamnation d'"injustifiable", tandis que Gabriel Attal, président du groupe Ensemble à l'Assemblée nationale, a dénoncé un verdict "inique" visant à "faire taire Boualem Sansal pour toujours". De son côté, l'eurodéputée Manon Aubry a également critiqué le régime algérien, soulignant que "c'est la liberté qui est condamnée". Cette mobilisation témoigne de l'attachement de la classe politique française à la liberté d'expression et au soutien des intellectuels en danger.

Jonathan Stanley, auteur jusqu'alors peu connu, a vu sa carrière littéraire prendre un tournant inattendu grâce à une vidéo virale sur TikTok. Lors d'une séance de dédicaces dans une librairie Barnes & Noble aux États-Unis, une cliente émue par le manque d'affluence a filmé l'écrivain assis seul derrière sa table. La vidéo, partagée sur le réseau social, a rapidement atteint plus de 75 millions de vues, suscitant un élan de solidarité et propulsant le livre de Stanley en tête des ventes. Cet événement illustre la puissance des réseaux sociaux dans la promotion littéraire contemporaine et la manière dont une simple publication peut transformer le destin d'un auteur.

L'administration américaine a récemment été critiquée pour avoir supprimé des bandes dessinées et des campagnes destinées à encourager les femmes à poursuivre des carrières dans l'exploration spatiale. Cette décision s'inscrit dans une politique plus large visant à réduire les programmes axés sur la diversité, l'égalité et l'inclusion. De nombreuses voix se sont élevées pour dénoncer cette orientation, y voyant un recul dans la promotion de l'égalité des sexes et de la diversité au sein des institutions scientifiques et technologiques. Cette polémique souligne les tensions persistantes autour des questions de représentation et d'inclusion dans les domaines traditionnellement dominés par les hommes.

Le 38ᵉ Prix Jean Freustié a été décerné à Gabriella Zalapì pour son roman Ilaria ou la conquête de la désobéissance, paru aux éditions Zoé. La cérémonie s'est déroulée le jeudi 27 mars 2025 dans les salons de l’Hôtel Pont Royal, sous la présidence d’honneur de Frédéric Vitoux, de l’Académie française. Le jury, présidé par Simonetta Greggio et composé de personnalités telles que Christian Authier, Dominique Barbéris et Yann Queffélec, a salué l'œuvre de Gabriella Zalapì pour sa finesse et sa profondeur. Le roman raconte l'histoire d'Ilaria, une fillette de huit ans embarquée dans un périple à travers l'Italie aux côtés de son père, explorant les thèmes de l'enfance, de la découverte et de la complexité des relations familiales.