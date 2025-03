Newsletters

L'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, arrêté en novembre 2024 à Alger, demeure incarcéré sous l'accusation d'atteinte à l'unité nationale. Cette situation a exacerbé les tensions diplomatiques entre la France et l'Algérie. Des voix s'élèvent pour réclamer sa libération immédiate et inconditionnelle, tout en dénonçant les tentatives de récupération politique de cette affaire par certains courants extrémistes.​

Les bibliothécaires de Toulouse intensifient leur mouvement de protestation contre la dégradation du service public. Depuis décembre 2024, des débrayages réguliers ont été organisés, dénonçant notamment le manque de personnel et les suppressions de postes. Le 27 mars, un rassemblement unitaire, soutenu par les syndicats CGT et SUD, est prévu au Square De Gaulle, en marge du conseil municipal. Les agents réclament le maintien des contractuels, le remplacement des postes vacants et le recrutement de titulaires en adéquation avec les besoins. Ils déplorent également l'absence de dialogue avec la municipalité.

Aux États-Unis, les bibliothèques font face à des pressions politiques croissantes. Le second mandat de Donald Trump a été marqué par des coupes budgétaires visant l'Institute of Museum and Library Services (IMLS), seule agence fédérale soutenant les bibliothèques. Ces mesures menacent des services essentiels tels que l'alphabétisation, l'inclusion numérique et l'égalité d'accès au savoir. Des organisations professionnelles appellent à une vigilance internationale pour protéger ces institutions et les libertés scientifiques.

Dans l'État de l'Alabama, une bibliothèque publique a perdu son financement public suite à des plaintes concernant des ouvrages jugés inappropriés pour les adolescents. Cette décision fait suite à une loi récente exigeant que les bibliothèques adoptent des politiques pour protéger les jeunes contre des contenus considérés comme sexuellement explicites, une notion volontairement floue. Cette situation illustre les défis auxquels sont confrontées les bibliothèques américaines face aux ingérences politiques.