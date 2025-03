Newsletters

L'arrestation de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal à l'aéroport d'Alger le 16 novembre 2024 a suscité une vague d'indignation. Accusé d'atteinte à la sécurité de l'État, il est actuellement détenu en attente d'une décision judiciaire. Cette situation a ravivé les tensions diplomatiques entre la France et l'Algérie, exacerbées par des différends historiques et politiques. Des auteurs de renom, tels que Kamel Daoud et plusieurs lauréats du prix Nobel, ont appelé à sa libération, soulignant les menaces pesant sur la liberté d'expression en Algérie.

Dans le cadre de l'opération « Un livre pour les vacances », le ministère de l'Éducation nationale avait sollicité l'auteur-dessinateur Jul pour illustrer le conte traditionnel La Belle et la Bête. Cependant, le projet a été annulé par l'Éducation nationale, invoquant des thématiques nécessitant un accompagnement spécifique. Jul a dénoncé cette décision comme une forme de censure, tandis que la ministre Élisabeth Borne a évoqué des sujets inappropriés pour un public jeune. Malgré cette controverse, l'ouvrage sera publié en juin prochain par la Réunion des musées nationaux-Grand Palais.

La bibliothèque Haskell, située à la frontière entre les États-Unis et le Canada, fait face à des restrictions d'accès imposées par les autorités américaines, limitant l'entrée des Canadiens. En réponse, une collecte de fonds a permis de réunir plus de 151.000 dollars canadiens (environ 98.000 €) pour aménager une nouvelle entrée côté canadien. Cette initiative vise à préserver l'accès à cet établissement symbolique de la coopération transfrontalière.

Le rapport annuel de PEN International, Case List 2025, met en lumière une augmentation alarmante des persécutions envers les écrivains et journalistes à travers le monde. Les motifs de ces attaques incluent le genre, la sexualité, l'ethnie et la religion des auteurs. L'organisation souligne que les conflits armés et l'instabilité internationale exacerbent ces violations de la liberté d'expression, appelant à une vigilance accrue et à la solidarité envers les voix dissidentes.