À la une

Un courrier du CRIF Auvergne Rhône-Alpes a été partagé sur le réseau social X. Adressé à un libraire anonymisé, il met en cause une bande dessinée Gaza, est-ce que vous nous voyez vraiment ? de Mazen Kerbaj, paru le 12 février dernier. Selon l’association communautaire, le livre « ne se limite pas à une expression d’opinion : il appelle à la négation d’Israël et alimente une rhétorique de haine ». Et de demander, « en conséquence, de retirer cet ouvrage de vos rayons ». La maison qui publie l’album, Actes Sud, nous explique n’avoir jamais eu affaire à un tel procédé, qu’elle juge « extrêmement questionnable ».