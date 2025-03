Newsletters

Entre une grande voix de la littérature africaine reçue en prime time, une polémique autour de la liberté d'expression à l’école, et des inquiétudes croissantes du côté des auteurs sur leur fiscalité, cette semaine littéraire s’est révélée riche en tensions mais aussi en célébrations. Deux maisons d’édition engagées nous rappellent, par ailleurs, l’importance du temps long et de l’ancrage mémoriel dans l’édition. Tour d’horizon.

L’écrivaine nigériane Chimamanda Ngozi Adichie sera l’invitée exceptionnelle de La Grande Librairie, ce mercredi 26 mars sur France 5. Figure incontournable de la littérature contemporaine et du féminisme mondial, elle échangera autour de ses engagements, de ses œuvres et de la situation géopolitique du Nigeria, dans une émission spéciale tournée à Lagos. Un moment fort qui s’inscrit dans la volonté du programme de valoriser les grandes voix internationales de la littérature.

Le dessinateur Jul, connu pour ses bandes dessinées et ses prises de position engagées, devait intervenir dans des lycées dans le cadre d’un programme de résidence artistique soutenu par la région Île-de-France. Le projet, centré sur la liberté d’expression, a finalement été annulé par le rectorat. Cette décision, justifiée par des raisons administratives, a suscité de nombreuses réactions. Certains y voient une forme de censure à l’heure où les liens entre école et culture sont contestés.

Depuis janvier 2025, l’évolution des seuils de franchise en base de TVA affecte directement les autrices et auteurs. Beaucoup redoutent une complexification de leur statut fiscal et une perte de revenus, notamment pour celles et ceux qui travaillaient sous le statut de micro-entrepreneur. Plusieurs associations professionnelles appellent les pouvoirs publics à reconsidérer les modalités d’application de cette réforme, afin de ne pas fragiliser davantage les professions créatives.

La maison d’édition indépendante Des femmes-Antoinette Fouque célèbre ses 25 ans. Fidèle à ses origines militantes, elle continue de faire entendre les voix féminines dans le débat public. Essais, récits, rééditions : son catalogue reflète une volonté constante de valoriser les pensées critiques et les expériences de vie trop souvent marginalisées.

Basées en Suisse romande, les Éditions d’en bas poursuivent depuis des décennies un travail éditorial au long cours, dédié à la mémoire collective, aux luttes sociales et à l’histoire locale. Leur démarche, attentive aux récits de terrain et à l’ancrage historique, constitue un exemple singulier dans le paysage éditorial francophone.