Les salariés du groupe Hachette expriment leur exaspération d'être systématiquement associés à l'image controversée du groupe Bolloré, propriétaire de l'éditeur depuis l'OPA réussie par Vincent Bolloré. Dans une tribune publiée récemment, ils rappellent leur indépendance éditoriale et déplorent que la réputation sulfureuse de l'actionnaire majoritaire rejaillisse injustement sur eux. Ils réclament une distinction claire entre leurs activités éditoriales et les orientations idéologiques attribuées à Bolloré, afin de préserver leur identité professionnelle et culturelle.

Depuis plus de trois semaines, le personnel de la Bibliothèque nationale de France (BnF) est en grève pour dénoncer la précarité, le manque d'effectifs, le non-respect des droits et les mauvaises conditions de travail. Malgré quatre samedis consécutifs de mobilisation depuis le 1ᵉʳ mars, les syndicats regrettent l'absence de réponse de la direction. Ils critiquent un système de grande précarité instauré depuis la réforme du service public en 2022, caractérisé par l'embauche de contractuels à temps partiel en CDD d'un an, renouvelable une seule fois. Ces agents, travaillant entre 60 et 80 heures par mois, perçoivent des salaires jugés insuffisants pour vivre dignement, bien qu'ils remplissent des missions essentielles et permanentes au sein de l'établissement. Une nouvelle journée de grève est prévue le samedi 22 mars, suivie d'une assemblée générale le mardi 25 mars pour envisager la poursuite du mouvement.

Dans la nuit du 18 au 19 février, la bibliothèque Chantal Mauduit de Grenoble, située dans le quartier du Mistral, a été détruite par un incendie criminel. Une voiture a percuté la façade de l'établissement avant d'être incendiée, causant des dégâts importants au rez-de-chaussée et à la toiture. La municipalité a exprimé son soutien aux agents de la bibliothèque, à la communauté éducative de l'école Anatole France, aux associations locales et aux habitants touchés par cette destruction. Des expertises sont en cours pour évaluer l'ampleur des travaux nécessaires à la rénovation, avec pour objectif de rétablir le service public culturel dans ce quartier.

Les autorités américaines ont récemment restreint l'accès des Canadiens à la bibliothèque Haskell, située à la frontière entre Stanstead, au Québec, et Derby Line, dans le Vermont. Inaugurée en 1905, cette bibliothèque est unique au monde, étant construite à cheval sur une frontière internationale, symbolisant l'harmonie entre le Canada et les États-Unis. Jusqu'à présent, les résidents de Stanstead pouvaient accéder à la bibliothèque sans passer par un poste frontalier officiel. Cependant, une décision unilatérale du gouvernement américain impose désormais aux citoyens canadiens de présenter leur carte de bibliothèque pour accéder à la section américaine du bâtiment. En cas d'oubli ou de perte de cette carte, une entrée située du côté canadien, à l'arrière du bâtiment, est disponible. Cette fermeture suscite des inquiétudes quant à l'affaiblissement de l'esprit de collaboration transfrontalière qui caractérisait ce lieu historique.