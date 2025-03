Newsletters

Le siège social d'Editis, situé au 92 avenue de France à Paris, s'apprête à accueillir les équipes de CMI et d'Editis dans le cadre d'un plan de mutualisation visant à économiser environ 4,5 millions d'euros par an dès 2026. Cependant, ce projet suscite des inquiétudes parmi les employés.

Les experts consultés ont mis en avant une densification des espaces de travail, accompagnée de nuisances sonores accrues. L'instauration du flex-office et la suppression de bureaux attitrés ajoutent aux préoccupations. De plus, la communication tardive des plans d'aménagement a limité les possibilités d'ajustements, accentuant les craintes quant aux conditions de travail futures.

Le 20 mars, une grève massive a rassemblé près de 6 000 acteurs du secteur culturel à Paris, selon les syndicats, pour protester contre des coupes budgétaires jugées sans précédent. Élise, scénariste, souligne que cette mobilisation concerne tous les secteurs touchés par ces réductions, estimant que l'art est de plus en plus soumis à une logique marchande menaçant la liberté et la diversité artistiques.

Elle revendique une continuité de revenu pour les artistes-auteurs, rappelant que, dans le cinéma, ces derniers partagent les mêmes contraintes que les intermittents sans bénéficier du même statut protecteur. Les diminutions de financements affectent l'ensemble des métiers de la culture, entraînant une réduction des projets et, par conséquent, des opportunités de travail. La réforme du RSA a également accentué la précarité de ces professionnels.

Jul, auteur de bandes dessinées, devait illustrer une version revisitée de "La Belle et la Bête" destinée à être offerte à 800 000 élèves de CM2 dans le cadre de l'opération "Un livre pour les vacances". Cependant, le ministère de l'Éducation nationale a annulé cette distribution, jugeant l'ouvrage inadapté à une lecture autonome par des enfants de dix ans sans accompagnement pédagogique.

Jul dénonce une décision politique de censure fondée sur des prétextes fallacieux, estimant que le véritable problème réside dans la représentation d'un univers reflétant davantage la réalité des écoliers actuels. Il s'interroge sur un éventuel refus de l'administration face à une diversification des représentations, notamment concernant les personnages féminins.

Agnès de Clairville explore le deuil dans son dernier roman, "La route des crêtes". L'histoire suit une jeune femme confrontée à la mort accidentelle de son mari, Marc-Aurèle, tout en s'apprêtant à devenir mère.

Le récit alterne entre présent et souvenirs, dévoilant les zones d'ombre de leur relation, notamment l'ambivalence de Marc-Aurèle face à la paternité et sa fascination pour la mort héroïque. L'auteure aborde également la place de la naissance et de la mort dans nos sociétés contemporaines, des processus naturels désormais confiés à des professionnels, éloignant les individus de ces expériences fondamentales.