Agnès Martin-Lugand explore les méandres de l'amour et de la renaissance personnelle dans son dernier roman, Les Renaissances. L'auteure y dépeint un couple en crise, confronté aux défis de la vie commune et à la quête de soi. Ce récit poignant interroge sur la capacité à se réinventer et à redonner un sens à sa vie.

Après la fermeture des Moutons électriques, Maxime Gendron, ancien apprenti de la maison d'édition, se lance dans l'auto-édition avec Mangashi, histoire de la prépublication du manga. Ce projet, financé via la plateforme Ulule, connaît un succès notable, dépassant largement l'objectif initial. Cette initiative souligne l'importance du financement participatif dans le paysage éditorial actuel.

Du 19 février au 20 avril 2025, l'Espace Richaud de Versailles présente une exposition dédiée à Émile Zola photographe. Cette rétrospective dévoile une facette méconnue de l'écrivain, mettant en lumière sa passion pour la photographie à travers plus d'une centaine de tirages et d'objets personnels. Une occasion unique de découvrir l'œil artistique de Zola.

La Fédération Sud Collectivités Territoriales alerte sur la présence croissante d'ouvrages pseudo-scientifiques dans les bibliothèques. Elle appelle les professionnels à une vigilance accrue lors de la sélection des collections, afin de garantir une information fiable et de qualité aux usagers. Cette démarche souligne le rôle essentiel des bibliothécaires dans la diffusion du savoir.