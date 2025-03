Newsletters

Les salariés des éditions Hatier expriment un attachement sincère à leur entreprise, tout en soulignant certaines tensions internes. Une enquête récente révèle que l’ambiance de travail et les valeurs portées par la maison d’édition restent appréciées, mais que des interrogations persistent sur l’évolution des conditions salariales et la charge de travail. Un parallèle est dressé avec d’autres structures du secteur, où la pression liée aux impératifs de rentabilité se fait de plus en plus ressentir. Cette situation met en lumière une réalité du monde de l’édition, où la passion pour le livre se confronte aux exigences du marché.

Auteur prolifique, Dag Solstad a marqué les lettres norvégiennes avec une trentaine d'ouvrages, explorant des thèmes tels que l'identité et les tensions sociales. Son style, souvent comparé à celui de Thomas Bernhard, se caractérisait par une maîtrise du flux de conscience et une mélancolie répétitive. Lauréat à trois reprises du prix de la Critique littéraire norvégienne, il avait également reçu le prix de Littérature du Conseil nordique en 1989 et le prix nordique de l'Académie suédoise en 2017. Son œuvre continuera d'influencer les générations futures.

La société OpenAI a récemment dévoilé un nouveau modèle d'intelligence artificielle, présenté comme performant en matière de création littéraire. Sam Altman, PDG d'OpenAI, a partagé une nouvelle générée par cette IA, explorant les thèmes de l'intelligence artificielle et du deuil. Bien que le texte démontre une certaine maîtrise stylistique, des critiques soulignent que l'IA peine à reproduire la profondeur émotionnelle propre aux auteurs humains. Cette avancée relance le débat sur la place de l'intelligence artificielle dans le domaine de la création artistique et littéraire.

La vente des terrains de la Grande Bibliothèque du Québec (BAnQ) à Hydro-Québec suscite de vives réactions. Cette transaction, destinée à financer la Maison de la chanson, implique la transformation d'espaces verts en un poste électrique de 315.000 volts. Des voix s'élèvent, notamment celles de spécialistes des bibliothèques, pour dénoncer l'impact potentiel sur la mission culturelle de l'institution et la disparition d'espaces essentiels pour les usagers. Le débat met en lumière les défis auxquels sont confrontées les institutions culturelles face aux impératifs économiques et aux projets d'infrastructure.