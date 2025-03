Newsletters

Cette semaine, notre newsletter met en lumière des événements et des débats significatifs qui animent le monde littéraire et culturel.

Claro et la traduction : l'importance du débat

L'écrivain et traducteur Claro souligne la nécessité d'un dialogue approfondi entre traducteurs et éditeurs. Il met en garde contre l'acceptation passive des corrections, insistant sur le fait qu'un débat constructif est essentiel pour préserver la qualité des œuvres traduites. Selon lui, « un peu de débat ne nuit pas à la santé de l'esprit ».

États-Unis : menace sur les bibliothèques publiques

Le président Donald Trump a récemment signé un décret supprimant l'Institute of Museum and Library Services (IMLS), principale source de financement fédéral pour plus de 120 000 bibliothèques et 35 000 musées. Cette décision pourrait entraîner la fermeture de nombreuses bibliothèques, notamment dans les zones rurales et défavorisées, limitant ainsi l'accès gratuit à l'information et aux ressources éducatives pour des millions d'Américains.

Intelligence artificielle : enjeux de régulation aux États-Unis

OpenAI a récemment exprimé ses préoccupations concernant les nombreuses lois locales aux États-Unis qui freinent le développement de l'intelligence artificielle (IA). L'entreprise met en garde contre une réglementation trop stricte, inspirée de l'Union européenne, qui pourrait nuire à l'innovation et à la compétitivité face à la Chine. Elle appelle à un équilibre entre protection des droits d'auteur et promotion de l'innovation technologique.

Politéïa : une librairie éphémère à Thionville

À l'occasion du festival Politéïa à Thionville, la librairie éphémère Tome 5 s'est installée au Puzzle, en collaboration avec les librairies messines Autour du Monde et La Cour des Grands. Depuis sa création en août 2021, Tome 5 s'est imposée comme un acteur culturel majeur de la région, offrant une vaste sélection de livres et favorisant les échanges entre auteurs et lecteurs.

Foire du livre de Bruxelles : une édition record

La 54ᵉ édition de la Foire du livre de Bruxelles a accueilli 85 000 visiteurs, 1 200 auteurs et 500 maisons d'édition, établissant un nouveau record de fréquentation. Sous le thème « Habiter le monde », l'événement a mis à l'honneur la littérature germanophone et a offert une riche programmation jeunesse, renforçant ainsi sa position incontournable dans le paysage littéraire européen.

