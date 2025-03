Newsletters

La science-fiction en bande dessinée se féminise

L'exposition "Plus Loin - La Nouvelle science-fiction" à la Cité de la BD d'Angoulême met en lumière une nouvelle génération d'auteurs et d'autrices qui réinventent les codes de la science-fiction en bande dessinée. Julie Sicault Maillé, co-commissaire de l'exposition, souligne l'émergence de thématiques contemporaines, telles que les catastrophes écologiques et l'impact du virtuel, ainsi qu'une diversification des formats narratifs. Malgré cette évolution, des efforts restent nécessaires pour atteindre une parité complète dans le genre.

Accusations de plagiat contre Guillaume Musso

L'autrice franco-congolaise Diana Katalayi Ilunga accuse Guillaume Musso d'avoir plagié son ouvrage Et tu ne le sais pas, publié en 2022 en auto-édition. Elle affirme que le roman Quelqu'un d'autre de Musso, sorti en 2024, présente des similitudes notables avec son propre récit. Une mise en demeure a été adressée à l'auteur et à sa maison d'édition, Calmann-Lévy, qui conteste ces allégations.

Joël Dicker en tête des ventes

La semaine du 3 au 9 mars a vu Joël Dicker s'imposer en tête des ventes avec son roman jeunesse La Très Catastrophique Visite du Zoo, écoulé à 49.066 exemplaires. Il devance ainsi Freida McFadden, dont le thriller La Femme de ménage se place en deuxième position avec 46.085 ventes. La version poche de Skidamarink de Guillaume Musso occupe la troisième place du classement.

Thomas Snégaroff retrace le combat des Neuf de Little Rock

Dans le cadre du festival Politéïa 2025, Thomas Snégaroff présente son spectacle Ils ne méritent pas tes larmes, qui revient sur l'histoire des Neuf de Little Rock. En 1957, ces neuf lycéens noirs ont intégré un lycée réservé aux Blancs en Arkansas, affrontant une hostilité violente. Accompagné par le clarinettiste Xavier Bussy, Snégaroff offre une conférence musicale poignante, plongeant le public dans cette lutte pour l'égalité des droits.