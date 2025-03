Newsletters

Nous sommes ravis de vous présenter notre dernière newsletter, riche en actualités culturelles et littéraires.

Réforme du Pass Culture : vers une accessibilité renforcée

Depuis le 1ᵉʳ mars, le Pass Culture a subi une réforme notable avec une réduction de moitié de la part individuelle allouée aux jeunes de 18 ans. Cette modification, bien que perçue comme soudaine par certains acteurs culturels, avait été anticipée lors des débats parlementaires sur le projet de loi de finances pour 2025.

L'objectif affiché est de renforcer l'efficacité du dispositif tout en réduisant les coûts, afin de corriger les inégalités sociales et d'assurer un accès plus équitable à la culture pour tous les jeunes, y compris ceux en situation de handicap.

Les éditeurs et auteurs français engagent une action en justice contre Meta

Le Syndicat national de l'édition (SNE), la Société des Gens de Lettres (SGDL) et le Syndicat National des Auteurs et des Compositeurs (SNAC) ont récemment assigné le groupe Meta en justice pour « contrefaçon » et « parasitisme économique ».

Ils accusent le géant technologique d'avoir exploité, sans autorisation, des volumes considérables d'œuvres protégées par le droit d'auteur pour entraîner son intelligence artificielle générative, Llama. Cette action souligne les préoccupations croissantes concernant l'utilisation non autorisée de contenus protégés dans le développement des technologies d'intelligence artificielle.

Le Café Balzac : un havre francophone au cœur de Bangkok

À Bangkok, le Café Balzac offre aux francophones et aux Thaïlandais un lieu dédié à la culture française. Inauguré en décembre 2023 par Chango Favre, ce café-librairie propose une vaste collection de livres d'occasion, de CDs, de vinyles et organise régulièrement des projections de films ainsi que des expositions temporaires.

Situé sur Charoenkrung Road, il s'est rapidement imposé comme un espace culturel incontournable pour les amateurs de culture francophone dans la capitale thaïlandaise.

L'Université de Versailles lance son festival de bande dessinée

L'Université de Saint-Quentin-en-Yvelines à Versailles organise, le 25 mars prochain, la première édition de son Festival universitaire de la bande dessinée. Au programme : expositions, ateliers, tables rondes et séances de dédicaces.

Parmi les temps forts, une exposition dédiée à "Madeleine, résistante" de Dominique Bertail, Jean-David Morvan et Madeleine Riffaud, qui retrace la vie d'une figure emblématique de la Résistance française. Cet événement souligne l'importance croissante de la bande dessinée dans le milieu universitaire et son rôle dans la transmission de l'histoire.

Le Nouvel Obs dévoile la première sélection de son prix littéraire

Le Nouvel Observateur a récemment annoncé la première sélection de son nouveau prix littéraire, soutenu par la Maison Chanel. Ce prix, doté de 20 000 euros, vise à récompenser une écrivaine francophone pour son premier ouvrage publié entre août 2024 et février 2025.

Parmi les huit œuvres sélectionnées figurent "Je me regarderai dans les yeux" de Rim Battal et "Shabbat noir" de Lisa Hazan. La lauréate sera dévoilée le 7 avril prochain.

"G.S.R" : une série française aux ambitions internationales

Les aventures de Gabriel Saint-Régent, alias "G.S.R", connaissent un nouvel essor grâce à leur publication chez Héraclès Éditions depuis décembre 2024.

Créée par Laurent le Baube, cette série d'espionnage se distingue par son héros francophone récurrent, ancré dans l'actualité et porteur de valeurs républicaines. Avec dix volumes écrits en cinq ans, "G.S.R" s'affirme comme une série française capable de rivaliser sur la scène internationale.